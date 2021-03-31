Средняя стоимость перелетов внутри России в марте увеличилась на 11%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Средний чек на авиабилеты внутри России в марте вырос до 7 тысяч рублей, что на 11% больше, чем в прошлом году, и на 4,5% больше, чем в 2019 году. Такие данные ТАСС предоставили в сервисе поездок и путешествий Tutu.ru, который анализировал стоимость авиабилетов, оформленных с 1 января по 29 марта, с вылетами в период с 1 по 31 марта.

"Средний чек за перелет из Москвы по России в марте составил 5 931 рубль в одну сторону, в марте 2021 года он был равен 5 214 рублям. Таким образом, по сравнению с прошлым годом средний чек подрос на 14%", - говорится в исследовании.

В топ-10 популярных авиамаршрутов из Москвы вошли Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Краснодар, Махачкала, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Уфа. Больше всего средний чек вырос за авиабилеты из Москвы в Симферополь (на 53% до 7,5 тысяч рублей), Краснодар (на 42% до 5,4 тысяч рублей) и в Калининград (на 40% до почти 5 тысяч рублей).

"Средний чек за перелет из Санкт-Петербурга по России в марте составил 5 209 рублей в одну сторону, в 2020 году он был равен 5 138 рублям. Таким образом, аналитики фиксируют динамику среднего чека по сравнению с прошлым годом в пределах 1%", - отмечается в исследовании.

В исследовании также привозится средняя стоимость авиабилетов из других регионов России. Например, средний чек за перелет из Воронежа сократился на 25%, из Волгограда - на 7%. Сильнее всего подорожали авиабилеты с вылетов из Челябинска (плюс 37%), Ростова-на-Дону (+34%) и Красноярска (плюс 21%).