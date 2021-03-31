Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО снизилась почти вдвое

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "Татнефти", приходящаяся на акционеров группы, по итогам 2020 года составила 103,49 млрд рублей, что в 1,85 раза меньше, чем за 2019 год, следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

При этом выручка компании за прошлый год составила 720,7 млрд рублей, что на 22,7% меньше показателя 2019 года. Скорректированная EBITDA за 2020 год сократилась на 43%, до 187,3 млрд рублей.

В четвертом квартале чистая прибыль на акционеров "Татнефти" составила 24,89 млрд рублей, это на 30% меньше в годовом исчислении, выручка - 198,75 млрд рублей (на 6% больше).

Среднесуточная добыча нефти в компании в 2020 году снизилась на 12,9%, до 506 тыс. баррелей в сутки, выпуск нефтепродуктов вырос на 12,2%, до 11,5 млн тонн.