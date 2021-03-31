Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года, сообщает в среду пресс-служба кабмина.

"Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала "Работа в России", а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг. То есть гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все необходимые сведения центры занятости получают из государственных информационных систем.

В правительстве также уточнили, что решения о продлении упрощенного порядка регистрации будут принимать руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда.

По данным пресс-службы кабмина, максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное - 1 500 рублей. Граждане начинают получать пособие по безработице с момента регистрации в центре занятости. Первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей, а последующие три месяца - 60% заработка, но не более 5 000 рублей.