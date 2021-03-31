Эксперт: детский туризм в 2021 году может восстановиться на четверть к докризисному уровню

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Спрос на детский туризм в России в текущем году может восстановиться на четверть по сравнению с допандемийным уровнем. Такой прогноз озвучил ТАСС генеральный директор национального туроператора "Алеан", руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По итогам 2020 года из-за пандемии детский туризм в России "просел" на 90%, отметил он. В этом году ожидается улучшение ситуации, в том числе потому, что Роспотребнадзор разрешил школьникам предстоящим летом поехать на отдых в лагеря, находящиеся за пределами региона их проживания. Кроме того, разрешенное количество детей в отрядах увеличили с 50% до 75%.

"Туриндустрия не рассчитывает на быстрое восстановление этого сегмента. Спрос на отдых в детских лагерях может восстановиться до 25% по отношению к 2019 году", - сказал Уманский.

Ждать стремительного восстановления детского туризма в России в этом году не приходится, потому что многие лагеря пока даже не приняли решение об открытии на период летнего сезона из-за отсутствия финансовых возможностей для обеспечения требований Роспотребнадзора по организации безопасного отдыха в период пандемии, пояснил эксперт. Во-вторых, многие лагеря перепрофилировались в пансионаты и санатории, принимая семьи с детьми, отметил он. "В-третьих, часть организаций детского отдыха заявили, что не смогут продолжать деятельность и не будут принимать детей летом 2021 года", - добавил Уманский.

По оценке туроператора, средняя стоимость путевки в детский лагерь в этом году выросла на 15%. Так, стандартная двухнедельная смена в лагере в Крыму обойдется в 68 тыс. рублей, в Анапе - чуть более 40 тыс. рублей, подсчитали в компании.

До пандемии доля детского туризма занимала около 7% в бизнесе компании "Алеан", а порядка 2 тыс. туристических агентств, прежде всего из регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока, специализировались на организации детского отдыха на российском юге и школьных экскурсионных программах, сообщил Уманский. Сейчас туроператор сформировал программы в четырех подтвержденных объектах, которые готовы начать принимать детей с июня в соответствии со всеми требованиями и нормами Роспотребнадзора. Речь идет о лагере "Жемчужина России" в Анапе на базе собственной железнодорожной перевозки, всероссийском детском центре "Орленок", детском центре активного отдыха Your Camp в Красной Поляне и Алуште.