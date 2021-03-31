Минфин заявил, что Новый банк развития масштабно ответил на экономические вызовы пандемии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС масштабно ответил на экономические вызовы пандемии, учредив специальный механизм поддержки стран-акционеров. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"НБР - один из первых многосторонних банков развития, который масштабно ответил на экономические вызовы пандемии. В апреле 2020 года Совет управляющих Нового банка развития учредил специальный финансовый механизм поддержки стран-акционеров на сумму $10 млрд", - говорится в материалах.

Новая стратегия НБР

Минфин отмечает, что сейчас НБР готовит вторую пятилетнюю стратегию на период 2022-2026 годов. "Одной из ключевых целей банка на следующие пять лет должна стать дальнейшая трансформация НБР в полноценную практическую платформу по расширению экономического сотрудничества между экономиками БРИКС", - приводятся в сообщении слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который выступил в качестве председателя на VI ежегодной встрече Совета управляющих банка, прошедшей 30 марта 2021 года.

Согласно материалам Минфина, новая стратегия должна включать параметры по обеспечению устойчивого инклюзивного развития и внедрению принципов "ответственного инвестирования". Кроме того, в рамках дальнейшей деятельности НБР отдельное внимание будет уделено вопросам развития человеческого капитала и созданию современной социальной инфраструктуры.

Также в ходе встречи участники отметили и другие результаты работы НБР за последний год, среди которых увеличение проектного портфеля и сохранение высокой финансовой устойчивости банка в ситуации экономической нестабильности, говорится в материалах.

В заседании приняли участие управляющие пяти стран - учредителей банка - России, Индии, Китая, ЮАР и Бразилии.

Решение о создании Нового банка развития принято лидерами стран БРИКС в ходе V саммита БРИКС в Дурбане (ЮАР). Соглашение о Новом банке развития подписано 15 июля 2014 года в Форталезе (Бразилия) на VI саммите БРИКС. Пять стран - учредительниц НБР имеют равные доли в капитале института, оплачиваемая часть которого составляет $10 млрд.

Цель банка - финансирование инфраструктуры и проектов устойчивого развития стран БРИКС, а также государств с формирующимися рынками и развивающейся экономикой. НБР может использовать широкий спектр финансовых инструментов, в том числе займы, гарантии, участие в капитале, техническое содействие и др.

За 2020 год совет директоров банка одобрил 19 новых проектов на $12,6 млрд (из них шесть проектов - в России на $1,8 млрд). С момента начала своей операционной деятельности банк одобрил 76 проектов на общую сумму $28 млрд, заявил накануне президент НБР Маркус Троихо.