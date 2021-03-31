Кабмин расширил возможности получения максимального пособия по безработице

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство России скорректировало порядок назначения пособий по безработице в максимальном размере, который коснется отдельных категорий граждан, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка. Об этом сообщили в среду в пресс-службе кабмина.

"Изменения позволят урегулировать вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается, - пояснили в правительстве. - В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов".

Максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное - 1 500 рублей. По действующим правилам граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5 000 рублей.

В первую очередь новации коснутся граждан, которые потеряли работу в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. В первые три месяца им выплачивается не пособие по безработице, а средняя зарплата по прошлому месту работы. Но после этого по действовавшим до последнего времени правилам они уже не могли получать пособие по безработице в максимальном размере, так как первые три месяца со дня признания их безработными уже прошли. "Теперь же для таких граждан срок выплаты пособий будет перенесен, - отметили в пресс-службе. - Максимальный размер пособия им будет начисляться с четвертого по шестой месяцы безработицы, а затем - 60% заработка, но не более 5 000 рублей".

Обновленные правила также защитят права беременных женщин, которые остались без работы. Если период первых трех месяцев получения пособия по безработице в максимальном размере у них будет пересекаться со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, то выплата пособия по безработице будет перенесена на более поздний срок. Кроме того, изменения коснутся граждан, которые во время получения максимального пособия по безработице были призваны на военные сборы (в этот период они находятся на гособеспечении и не могут получать другие меры соцподдержки). После возвращения со сборов они продолжат получать пособие по безработице в максимальном размере.