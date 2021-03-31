ВТБ ожидает повышения ставки ЦБ до 4,75-5% по итогам 2021 года

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. ВТБ прогнозирует рост ключевой ставки ЦБ по итогам 2021 года до 4,75-5%, а также прогноз по инфляции в РФ с 3% до 4,8%, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы ожидаем, что инфляция составит не 3%, как ранее оценивалось, а 4,8%. И уровень ключевой ставки в конце года мы ожидаем не на уровне 4,25%, а на уровне 4,75-5%. Этот же уровень мы считаем равновесным. По сути, после стабилизации инфляции этот уровень можно предполагать как стабильный, если не будет никаких других внешних шоков или "черных лебедей", - сказал Пьянов.

По мнению топ-менеджера, в вопросе ключевой ставки регулятор будет действовать методом "нащупывания". "Это такой термин, который мы хотели бы ввести. Каждое заседание совета директоров Центрального банка, которое будет происходить, Центральный банк будет, ориентируясь только на фактическую статистику по инфляции, повышать ключевую ставку до тех пор, пока не наступит перелом не в ожиданиях инфляционных, а в фактической инфляции, фактических показателях 2021 года, - пояснил он. - Мы ожидаем, что этот инфляционный перелом произойдет в июле, то есть в середине года. До этого периода в принципе каждый совет директоров Банка России ставка может быть повышена на 0,25 процентного пункта. Может потребоваться одно, два, может быть, три повышения, но господствующее мнение внутри нас, что потребуется еще максимум два повышения на 0,25 процентного пункта, чтобы допустить этот перелом".

Совет директоров Банка России на заседании 19 марта принял решение повысить ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25 п.п., до 4,5% годовых, и допустил ее повышение на следующих заседаниях.