В магазины Duty Free в Шереметьево отгрузили товары московских компаний на 1 млн рублей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Товары московских производителей на 1 млн рублей отгрузили в магазины Duty Free в Шереметьево по программе поддержки столичных экспортеров. Об этом сообщает в среду пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Продукция отобранных компаний размещена на трех брендированных стойках Made in Moscow в магазинах Duty Free. Сейчас там представлено 116 товарных позиций, в том числе пищевые бренды, косметическая продукция и аутентичные сувениры.

"В рамках первого заказа в магазины Duty Free было отгружено товаров на сумму более 660 тыс. рублей. Продукция столичных экспортеров получила высокий спрос, поэтому состоялась вторая поставка на сумму еще 400 тыс. рублей", - сообщил руководитель департамента Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

В декабре 2020 года был открыт прием заявок на участие в программе по размещению товаров московских брендов в магазинах беспошлинной торговли Duty Free. Московский экспортный центр (МЭЦ) отобрал 20 компаний из 127 заявок, продукция которых теперь представлена в трех магазинах Duty Free аэропорта Шереметьево.

Программа поддержки столичных экспортеров включает в себя услуги по размещению товаров в Duty Free в течение одного календарного года, дистрибьюторские услуги, а также маркетинговое сопровождение на протяжении всего периода размещения.