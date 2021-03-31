Лукашенко освободил БелАЭС от налога на прибыль до 2041 года

МИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом продлил для БелАЭС ряд льгот и освободил станцию от налога на прибыль, сообщили в пресс-службе Минэнерго страны в среду.

"Принятым документом предусматривается продление периода освобождения Белорусской АЭС по 31 декабря 2041 года от обложения налогом на недвижимость и от земельного налога, а также освобождение по 31 декабря 2041 год от налогообложения налогом на прибыль, исчисления и перечисления в бюджет части прибыли", - сказано в комментарии пресс-службы. Отмечается, что указ разработан в целях "повышения эффективности деятельности Белорусской АЭС в период выполнения кредитных обязательств".

Новым документом вносятся изменения в указ от 2013 года "О реорганизации государственного учреждения "Дирекция строительства атомной электростанции". В соответствии с этим указом БелАЭС была освобождена от обложения налогом на недвижимость и земельного налога до ввода в эксплуатацию.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006 с предоставлением государственного экспортного кредита РФ до $10 млрд. При этом обязательства белорусской стороны были позже реструктуризированы. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС подключен к объединенной энергосистеме страны, в декабре Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска, после чего Госатомнадзор выдал разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. Это финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу. Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году.