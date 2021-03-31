Beluga Group завершила сделку по покупке "Спиртзавода Чугуновский"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский производитель алкоголя Beluga Group завершил сделку по покупке 88,46% акций АО "Спиртзавод Чугуновский", планирует развивать на нем производство органических спиртов. Об этом говорится в сообщении Beluga Group.

"Beluga Group объявляет о завершении сделки по приобретению 88,46% акций АО "Спиртзавод Чугуновский", - отмечается в сообщении.

"Спиртзавод Чугуновский" - старейшее предприятие спиртовой отрасли России, основанное в 1913 году, располагается в Нижегородской области. Его мощность составляет около 1 млн декалитров в год. Завод специализируется на выпуске спиртов классов "Люкс" и "Альфа".

"Контрольный пакет акций АО "Спиртзавод Чугуновский" был приобретен компанией в результате последовательной реализации стратегии вертикальной интеграции наших операций. Так, с ее внедрением, компания начнет практически полностью контролировать операционные этапы: от производства сырья для своих продуктов до их реализации в собственной розничной сети", - сказал председатель правления Beluga Group Александр Мечетин, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что спиртзавод оснащен оборудованием полного цикла. Компания планирует развивать данную площадку с целью производства органических спиртов класса "Люкс" и "Альфа" из натуральных ингредиентов.

О группе

Beluga Group принадлежат шесть предприятий и собственная система дистрибуции. В портфеле группы представлены все основные категории алкогольного рынка во всех ценовых сегментах. Ключевые бренды собственного производства - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Архангельская", "Белая сова", "Медная лошадка", "Мягков", премиальное шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв" и "Бастион".

Чистая прибыль Beluga Group по МСФО за 2020 год выросла на 82% по сравнению с показателем за 2019 год и составила 2,801 млрд руб.