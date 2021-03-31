Частные инвестиции в экономику Крыма в 2021 году составят не менее 108 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают заключить в 2021 году не менее 30 соглашений, что позволит привлечь в экономику полуострова не менее 108 млрд рублей. Об этом в среду на заседании Госсовета Республики Крым сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.

"В текущем году планируется заключить не менее 30 соглашений, в целом рассчитываем привлечь не менее 108 млрд рублей частных инвестиций. Более того, более 100 соглашений ожидается от участников свободной экономической зоны (СЭЗ), объем инвестиций в соответствии с уже заключенными договорами запланирован в сумме 40 млрд рублей", - сказал Гоцанюк.

Председатель совмина добавил, что федеральные и региональные власти создают условия для успешного развития бизнеса, привлечения инвестиций. Осенью 2021 года должен состояться Ялтинский международный экономический форум, который, по словам Гоцанюка, раскроет потенциал региона.

Как отметил председатель совета министров региона, доходы бюджета Крыма в 2021 году составят 64 млрд рублей, власти ожидают увеличение поступления доходов на 3,9% по отношению к показателям 2020 года.

Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. Их резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество на десять лет, земельного налога на три года и ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки предоставляются резидентам СЭЗ без проведения торгов. До 2018 года участники СЭЗ также платили меньшие суммы в качестве страховых взносов.