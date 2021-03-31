Россия и Казахстан согласовали методику определения ущерба от вредных выбросов

ОРЕНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Россия и Казахстан будут оценивать экологический ущерб от выбросов в атмосферу вредных веществ по единой методике, чтобы совместно решать проблемы с загрязнением воздуха в приграничных территориях. Об этом журналистам в среду сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов по итогам совещания в Оренбурге по вопросам сотрудничества двух стран в водохозяйственной сфере.

"Мы на российской стороне подписали методику, которая не была подписана 11 лет, которая может посчитать ущерб в случае выбросов вредных в воздух. Ключевое - это не штрафы собирать и говорить, какие у нас стационарные пункты, говорить о том, что мы знаем. Вопрос ключевой: как мы будем устранять эти проблемы на территории двух стран. Мы договорились о том, что эта работа также будет под нашим общим управлением", - сказал Козлов.

По словам министра, вопросы экологической обстановки в приграничных населенных пунктах России и Казахстана стали одной из тем совместного совещания в Оренбурге. Козлов отметил, что вдоль границы расположены, в частности, производства, которые осуществляют выброс вредных веществ в атмосферу и могут загрязнять воздух. При этом он отметил, что в Оренбургской области уже проведена большая работа по созданию системы экологического мониторинга - установлены стационарные посты, фиксирующие загрязнение воздуха.

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области запустило в марте 2020 года единую систему экологического мониторинга. На интерактивной карте региона в режиме онлайн появляются данные о состоянии воздуха в районах присутствия нефтедобывающих и промышленных предприятий. Оперативная информация с 42 постов передается каждые 20 минут. Посты установлены и в приграничных с Казахстаном районах.