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ЦБ считает, что выход банков из регуляторных послаблений по резервам не ударит по прибыли

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Выход российских банков из регуляторных послаблений по резервам в отношении реструктурированных кредитов незначительно повлияет на их прибыль, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центробанком.

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"Выход из послаблений Банка России по резервам в отношении реструктурированных ссуд (в апреле 2021 года - по крупным компаниям, в июле - по физическим лицам и малым и средним предприятиям, МСП) не сильно ударит по банковской прибыли и не скажется на устойчивости сектора, показывает исследование, проведенное Банком России", - указано в сообщении регулятора.

ЦБ отметил, что банки использовали эти послабления ограниченно, а в преддверии отмены довели фактические резервы практически до требуемого уровня. Однако в будущем могут потребоваться дополнительные резервы, так как не все заемщики смогут восстановить свое финансовое положение.

По данным регулятора, с начала пандемии для поддержки заемщиков банковский сектор реструктурировал кредитов на сумму более 7 трлн руб., что составляет около 12% всего кредитного портфеля. При этом 5,5 трлн руб. приходятся на реструктуризации кредитов крупным компаниям, из которых около 40% имеют высокую долговую нагрузку, что делает их финансово уязвимыми.

"Особенно это относится к заемщикам из секторов недвижимости и строительства, нефтегазовой промышленности и металлургии (2/3 всех реструктуризаций крупных компаний), хотя рост цен на нефть и металлы, который наблюдается со второй половины 2020 года, вероятно, будет способствовать улучшению их финансовых показателей", - считает регулятор.

Также, по мнению ЦБ, из реструктурированных кредитов граждан и МСП потенциально могут уйти в дефолт до 30%. Однако финальные потери банков по этим кредитам, вероятно, будут меньше, так как по большей части кредитов есть залоги, которые впоследствии могут быть реализованы банками.

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