Промышленность Крыма за три года получит 480 млн рублей в виде субсидий и займов

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Субсидии и льготные займы на общую сумму в 480 млн рублей в 2021-2023 годах получат промышленные предприятия в Республике Крым. Об этом в среду на заседании Госсовета региона сообщил председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

"Промышленный комплекс Крыма - локомотив развития экономики региона. Общий объем финансирования отрасли за 2021-2023 годы в виде субсидий и льготных займов составит порядка 480 млн рублей. После некоторого снижения объемов промышленного производства в прошлом году, в этом году ожидается стабилизация ситуации в отрасли и прирост объемов производства продукции на уровне 2%", - сказал Гоцанюк.

Он отметил, что объемы отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг возрастут на 4-5 % и достигнут 170 млрд рублей.

По словам Гоцанюка, власти региона продолжат работу по поддержке бизнеса, в том числе наиболее пострадавшего от экономических последствий пандемии. "Будут предоставлены субсидии на частичную компенсацию заработной платы работникам в размере МРОТ при условии сохранения занятости. Ориентировочно такую субсидию получат в этом году 6,5 тыс. субъектов хозяйственной деятельности на сумму 2,2 млрд рублей", - сказал председатель совета министров. Он добавил, что такую субсидию уже получили более 3 тыс. обратившихся на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Гоцанюк отметил, что прогнозируемая динамика экономического роста внушает оптимизм в вопросах преодоления негативных факторов, влияющих на экономику Крыма, и дальнейшего развития региона.