Кабмин Украины запретил ввоз из России пшеницы, ржи и подсолнечного масла

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Правительство Украины запретило ввоз из России пшеницы, ржи, подсолнечного масла, а также ряда непродовольственных товаров. Об этом сказано в постановлении кабинета министров республики, опубликованном в среду на официальном сайте.

"Дополнить перечень (запрещенных к ввозу из РФ) такими позициями: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава", - сказано в документе, датированном 29 марта.