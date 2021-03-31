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Кабмин Украины запретил ввоз из России пшеницы, ржи и подсолнечного масла

© Валерий Матыцин/ТАСС

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Правительство Украины запретило ввоз из России пшеницы, ржи, подсолнечного масла, а также ряда непродовольственных товаров. Об этом сказано в постановлении кабинета министров республики, опубликованном в среду на официальном сайте.

"Дополнить перечень (запрещенных к ввозу из РФ) такими позициями: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава", - сказано в документе, датированном 29 марта.

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