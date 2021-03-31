ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные 60-летию первого полета человека в космос

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Банк России 31 марта выпускает в обращение памятные монеты "60-летие первого полета человека в космос" из серебра и недрагоценных металлов. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Так, будут выпущены монеты из серебра и недрагоценных металлов номиналом 25 рублей и монеты такого же номинала с цветным покрытием.

На оборотной стороне серебряной монеты номиналом в 25 рублей расположены рельефные изображения летящей фигуры человека с крыльями и звезды на фоне звездного неба и мифологических животных - зодиакальных созвездий Тельца, Льва, Стрельца. Внизу по окружности имеются надписи: "12 апреля 1961 г." и "60 лет первого полета человека в космос".

Масса драгоценного металла в чистоте - 155,5 г. Тираж монеты составит 1 тыс. штук.

На оборотной стороне монеты из недрагоценных металлов номиналом в 25 рублей расположено рельефное изображение летящей фигуры человека с крыльями на фоне стилизованного изображения звездного неба

Вверху по внутренней окружности имеются надписи: "12 апреля 1961 г." и на кольце "60 лет первого полета человека в космос".

Тираж монеты составит 850 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.