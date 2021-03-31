{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Яндекс" поменял логотип впервые за 13 лет

Также компания изменила вид поисковой строки
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3 AAAAAAA

Описание
© Пресс-служба компании "Яндекс"
© Пресс-служба компании "Яндекс"
© Пресс-служба компании "Яндекс"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. "Яндекс" изменил свой логотип, который появился на главной странице IT-компании, сообщили в пресс-службе.

"Логотип - часть новой айдентики (визуальной идентификации бренда - прим. ТАСС) "Яндекса", она также включает новый знак - букву "Я" в красном круге - и новый шрифт для логотипных конструкций. Знак можно будет увидеть в интерфейсах и в жизни, например на сумках курьеров. Шрифт будет использоваться в логотипах сервисов", - сообщили в компании.

Также "Яндекс" изменил дизайн поисковой строки - теперь она не повторяет форму стрелки. Айдентика была разработана дизайнерами "Яндекса" вместе с дизайнером шрифта, который уже давно сотрудничает с компанией и принимал участие в создании шрифта Yandex Sans, Ильей Рудерманом.

Дизайн-директор "Поиска" Геннадий Лохтин отметил, что предыдущий логотип "Яндекса" создали почти 13 лет назад, когда "никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили". Он отметил, что новая айдентика отражает суть современного "Яндекса", а также напоминает, что у сервисов компании общие технологии и общее начало - поиск.

Теги
Россия
На налог на профессиональный доход в рамках режима самозанятых перешли 1,7 млн граждан
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что все предыдущие формы учета самозанятых не давали результата
Читать полностью