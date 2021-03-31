"Яндекс" поменял логотип впервые за 13 лет

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. "Яндекс" изменил свой логотип, который появился на главной странице IT-компании, сообщили в пресс-службе.

"Логотип - часть новой айдентики (визуальной идентификации бренда - прим. ТАСС) "Яндекса", она также включает новый знак - букву "Я" в красном круге - и новый шрифт для логотипных конструкций. Знак можно будет увидеть в интерфейсах и в жизни, например на сумках курьеров. Шрифт будет использоваться в логотипах сервисов", - сообщили в компании.

Также "Яндекс" изменил дизайн поисковой строки - теперь она не повторяет форму стрелки. Айдентика была разработана дизайнерами "Яндекса" вместе с дизайнером шрифта, который уже давно сотрудничает с компанией и принимал участие в создании шрифта Yandex Sans, Ильей Рудерманом.

Дизайн-директор "Поиска" Геннадий Лохтин отметил, что предыдущий логотип "Яндекса" создали почти 13 лет назад, когда "никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили". Он отметил, что новая айдентика отражает суть современного "Яндекса", а также напоминает, что у сервисов компании общие технологии и общее начало - поиск.