BMW, Volvo и Google решили отказаться от полезных ископаемых со дна мирового океана

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. BMW, Volvo и Google первыми из международных компаний поддержали инициативу Всемирного фонда дикой природы (WWF) ввести мораторий на использование полезных ископаемых, добытых со дна мирового океана. Об этом сообщает в среду газета Financial Times.

Они обязались не приобретать металлы, полученные в результата добычи полезных ископаемых на дне мирового океана, исключить подобные ресурсы из своих цепочек поставок, а также не финансировать деятельность компаний, занимающихся такой геологоразведкой и добычей. "Прежде чем начнется потенциальная разработка глубоководных участков морского дна, необходимо четко представлять, как осуществлять такую добычу, чтобы обеспечить эффективную защиту морской среды", - отмечается в письме компаний, распространенном WWF.

Глубоководная добыча полезных ископаемых продвигается как альтернатива наземной с целью получения таких необходимых для аккумуляторов ценных металлов, как кобальт и никель, спрос на которые будет быстро расти в ближайшее десятилетие в связи с расширением производства электромобилей, информирует издание.

Согласно обнародованному ранее докладу международного природоохранного фонда Deep Sea Mining Campaign, объединившему более 250 работ ученых из разных стран, геологоразведка и добыча на дне чревата серьезным ущербом для окружающей среды. Доклад, анализирующий последствия глубоководной добычи полезных ископаемых в Тихом океане, предостерегает от непредсказуемых рисков в этой области, которая затронет обширные территории и может вызвать необратимые потери видов, а также крупную деградацию экосистем. По прогнозам фонда, одно единственное место добычи ископаемых уничтожит всех обитателей дна на площади до 800 кв. км.

Все участки для возможной добычи, кроме одного, находятся в Тихом океане в зонах между трансформными разломами Кларион и Клиппертон. Речь идет прежде всего о добыче конкреций - минеральных агрегатов, обособленных от вмещающей породы по форме и составу тела. Они образуются в результате своеобразных процессов концентрирования вещества в осадке. Научный и практический интерес представляют железомарганцевые конкреции, никелевые, медные, кобальтовые, золотые; они образуются в огромных количествах на океаническом дне и рассматриваются как перспективный сырьевой ресурс будущего.