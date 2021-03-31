В ОЭЗ "Технополис Москва" начнут производить препараты для лечебной косметологии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Новый резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" - компания "Мезоформула" - вложит более 170 млн рублей в производство препаратов для профессиональной и лечебной косметологии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Завод по производству косметической продукции будет построен на площадке ОЭЗ в Печатниках и займет территорию площадью более 1,5 тыс. кв. м. Планируется, что до 2024 года компания вложит в реализацию проекта свыше 170 млн рублей и создаст порядка 50 высококвалифицированных рабочих мест. Запуск предприятия намечен на третий квартал 2022 года. Проект по строительству завода направлен на импортозамещение и выпуск конкурентоспособных препаратов как на российском, так и на зарубежном рынках", - приводятся слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что компания получила статус резидента особой экономической зоны Москвы в марте 2021 года. Среди продукции нового резидента - инъекционные препараты для косметологии: препараты для мезотерапии и биоревитализации.

Как добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, собственные научно-исследовательские разработки и наличие международных сертификатов позволили компании уже сегодня экспортировать продукцию в страны СНГ и Ближнего Востока: Белоруссию, Казахстан, Украину, Киргизию, Азербайджан, Грузию, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Получив доступ к налоговым и таможенным преференциям, компания сможет повысить эффективность производства и усилить свои конкурентные позиции, а кооперация с другими участниками ОЭЗ Москвы позволит максимально оптимизировать производственные процессы.

"Предприятие позволит довести уровень локализации производства до 85%, улучшить качество выпускаемой продукции, увеличить объемы ее производства и удовлетворить запросы потребителей. Расширенные мощности позволят больше работать на экспорт", - отметила генеральный директор компании "Мезоформула" Надежда Каплева.