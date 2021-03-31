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Блокировка Суэцкого канала

В Минвостокразвития считают, что инцидент в Суэцком канале показал растущую важность СМП

Глава ведомства Алексей Чекунков отметил, что объем перевозок по Северному морскому пути вырос в восемь раз за шесть лет

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Инцидент с севшим на мель контейнеровозом в Суэцком канале показал возрастающую актуальность развития Северного морского пути, сообщил в среду глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании по вопросам регулярных судоходных контейнерных линий и каботажных перевозок по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток.

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"Всю последнюю неделю мы наблюдали, и возможные ситуации, я имею ввиду инцидент в Суэцком канале, [подтверждают], что актуальность Северного морского пути возрастает и показывает, что такой транспортный коридор необходим", - сказал Чекунков.

Он также отметил, что объем перевозок по СМП вырос в восемь раз за шесть лет.

"Двигаясь таким вектором, мы должны выполнить поручение президента РФ, довести объем перевозок до 80 млн тонн к 2024 году", - добавил министр.

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РоссияБлокировка Суэцкого канала
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