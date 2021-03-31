МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. "Яндекс" призвал производителей техники не устанавливать неудаляемые приложения компании. Об этом написал на своей странице в Facebook управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян.

"Вышла новость, что Samsung теперь делает приложения "Яндекса" неудаляемыми. Мы никогда не просим никого из наших партнеров - будь то производители телефонов, или планшетов, или телевизоров - делать наши приложения неудаляемыми", - написал он. По его словам, компания выступает против такого, потому для пользователей это плохо. "Мы не подписывали соглашений про это с производителями телефонов и чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается - да, так делать нельзя", - добавил управляющий директор "Яндекса".

Худавердян отметил, что компания изучила закон о предустановках и не нашла требования о неудаляемости. "Вероятно, так произошло, потому что некоторые сервисы Google неудаляемы и производитель телефонов применил принцип, который в законе звучит как "<...> обеспечить не менее благоприятные условия использования потребителем предварительно установленных программ" по отношению к приложениям "Яндекса", хотя, как нам кажется, это не подразумевало свойство "неудаляемости", - добавил он.

IT-гигант обратился в Samsung и к другим вендорам с просьбой не устанавливать приложения компании без возможности удаления.