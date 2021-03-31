Промышленные респираторы из Тверской области начали экспортировать в Чехию

ТАСС, 31 марта. "Кимрская фабрика имени Горького", выпускающая в Тверской области средства индивидуальной защиты и медицинские костюмы, расширила рынок сбыта продукции, начав поставки Чехию. Первый заказ на изготовление 50 тыс. респираторов получен при содействии Торгового представительства России в Чехии, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Будет поставлено 50 тысяч респираторов модели "Спиро-113". Заказ получен при содействии Торгового представительства России в Чехии. Маски поставляются ведущему чешскому импортеру, производителю и дистрибьютору средств индивидуальной защиты - компании Canis Safety a.s. Ее клиентами являются чешские, польские и словацкие компании", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Фабрика в январе расширила производство, открыв цех по выпуску медицинских масок, а также промышленных респираторов класса защиты FFP2 и FFP3, которые способны защитить от бактерий, вирусов, пыли и других аллергенов с эффективностью до 98%. В феврале-марте предприятие при содействии российского торгпредства экспортировало в Германию более 300 тыс. респираторов. "Наша продукция востребована в самых разных производственных процессах. Это атомная промышленность, строительство и другие отрасли, где есть необходимость в защите специалистов, работающих в особых условиях", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

"Кимрская фабрика имени Горького" основана с 1925 году, является ведущим предприятием России по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания, также производит медицинские костюмы, пластиковую обувь, обувные чехлы. Для создания нового цеха по изготовлению медицинских масок и респираторов в 2020 году был получен заем Фонда развития промышленности в размере 81 млн рублей, мощность производства выросла до 4 млн единиц продукции в месяц.