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Пандемия COVID-19

Канцлер Австрии обсудит с послом России закупки "Спутника V"

Встреча пройдет в ведомстве федерального канцлера

ВЕНА, 31 марта. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц обсудит в среду с российским послом в Вене Дмитрием Любинским тему возможной закупки у России вакцины от нового коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило Ведомство федерального канцлера Австрии.

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Встреча пройдет в ведомстве федерального канцлера, отметила австрийская сторона.

Как сообщило во вторник Ведомство федерального канцлера Австрии, Вена и Москва ведут переговоры о закупке 1 млн доз препарата "Спутник V" для вакцинации 500 тыс. человек, поставки могут быть реализованы тремя траншами - в апреле, мае и июне 2021 года. Согласно заявлению канцлера Себастьяна Курца, Вена с февраля ведет хороший диалог с Москвой и, если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, это позволит раньше вернуться к нормальной жизни, спасти много жизней и рабочих мест. Представители Австрии и России также подписали соглашение о соблюдении австрийской стороной режима неразглашения при обмене конфиденциальными документами и обеспечении доступа к сведениям о препарате министерствами здравоохранения двух стран.

Теги
АвстрияРоссияПандемия COVID-19
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