Канцлер Австрии обсудит с послом России закупки "Спутника V"

Встреча пройдет в ведомстве федерального канцлера, отметила австрийская сторона.

Как сообщило во вторник Ведомство федерального канцлера Австрии, Вена и Москва ведут переговоры о закупке 1 млн доз препарата "Спутник V" для вакцинации 500 тыс. человек, поставки могут быть реализованы тремя траншами - в апреле, мае и июне 2021 года. Согласно заявлению канцлера Себастьяна Курца, Вена с февраля ведет хороший диалог с Москвой и, если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, это позволит раньше вернуться к нормальной жизни, спасти много жизней и рабочих мест. Представители Австрии и России также подписали соглашение о соблюдении австрийской стороной режима неразглашения при обмене конфиденциальными документами и обеспечении доступа к сведениям о препарате министерствами здравоохранения двух стран.