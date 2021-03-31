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Кудрин: больше 20% граждан, находящихся ниже уровня бедности, не получают господдержки

По словам главы Счетной палаты, анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются не охваченные господдержкой категории граждан
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Михаил Терещенко/ТАСС
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Более 20% граждан с доходами ниже прожиточного уровня не подпадают ни под какие формы поддержки государства. Об этом заявил, выступая в Совете Федерации, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Наш анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются не охваченные господдержкой категории граждан и более 20% граждан не подпадают ни под какие формы поддержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума", - сказал Кудрин.

По его словам, большую роль в работе по борьбе с бедностью сыграли пособия на детей в возрасте до 3 лет и от 3 до 7 лет.

"Вот если бы не было в прошлом году принято этих мер, то примерно на 2% величина бедности в процентном отношении к населению была бы выше", - считает глава Счетной палаты.

Вместе с тем, по его мнению, нужны дополнительные меры по достижению целевых показателей по борьбе с бедностью, установленных президентом.

"Мы в настоящий момент передали свои предложения в правительство по дополнительным мерам снижения бедности", - сообщил Кудрин.

Теги
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