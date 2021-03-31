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СП не обнаружила нецелевого использования бюджетных средств Роскосмосом в 2020 году

Госкорпорация стала намного внимательнее относиться к финансовой дисциплине, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Счетная палата РФ не обнаружила нецелевого использования бюджетных средств Роскосмосом в 2020 году, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Совете Федерации.

"В последний год мы не нашли нецелевого использования, хотя, говоря в целом о государственных корпорациях, [я] сказал, что есть и такие. Но в части Роскосмоса могу сказать: нецелевого [использования бюджетных средств] не было выявлено, и не было таких нарушений, которые требуют специального реагирования правоохранительных органов", - отметил Кудрин.

По его словам, Роскосмос стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине. "Ситуация серьезно изменилась. Сегодня это в основном нарушения, связанные с отдельными процедурами, бухгалтерским учетом", - добавил Кудрин.

Ранее Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Счетная палата выявила в Роскосмосе нарушения более чем на 30 млрд рублей в 2020 году. В госкорпорации ТАСС уточняли, что эти нарушения относятся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетов.

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