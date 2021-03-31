Вакцина против COVID-19 для животных доступна для заказа

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Вакцина против COVID-19 для животных, разработанная в России, доступна для заказа. Об этом ТАСС сообщила советник главы ведомства Юлия Мелано.

"Она доступна для заказа", - сказала Мелано.

По ее словам, напрямую разработчик вакцины работает только с оптовыми покупателями, а более мелкие партии можно оформить через предзаказ.

31 марта стало известно о том, что первая в мире вакцина против коронавируса нового типа для животных, разработанная учеными Россельхознадзора, зарегистрирована в России. Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных.