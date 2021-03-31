Рост промышленного производства в ЦФО в 2020 году составил 5%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Рост промышленного производства по итогам 2020 года в Центральном федеральном округе (ЦФО) составил 5%. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

"Прошлый год был непростым <...> и для наших регионов. Нам особенно тяжело, потому что эпицентр приходился на нашу агломерацию московскую. Но тем не менее по итогам 2020 года производство промышленное в ЦФО выросло более чем на 5%, тем временем как по стране оно упало на 3%", - сообщил он на заседании координационного совета по национальным проектам и народосбережению при Общественной палате РФ.

Щеголев отметил, что темпы роста в сельхозпроизводстве по итогам прошлого года в ЦФО выросли в 2,5 раза и составили 3,7%, в то время как в среднем по стране этот показатель составил 1,5%.

Говоря о работе по привлечению инвестиций в округ, полпред добавил, что в 18 регионах ЦФО "собрали, рассмотрели почти 3,5 тыс. инвестиционных проектов общей стоимостью 9 трлн рублей".

"Мы сформировали постоянно работающий инвестиционный совет, куда вошли представители и бизнеса, и региональных властей, и федеральных органов власти, и институтов развития. Минимум раз в год проводим совет округа по инвестициям с участием всех губернаторов. Такая работа позволяет нам в штабном формате объединить силы и ресурсы всех 18 регионов, которые, напомню, сегодня составляют треть экономики всей страны", - отметил Щеголев.

Он также сообщил о том, что на работу с инвесторами была переориентирована работа Ассоциации регионов ЦФО. "Помимо единого плана инвестиций в Центральную Россию, мы разработали и внедряем целевую модель поддержки инвесторов, отдельные ее элементы требуют согласования с правительством РФ - этим мы тоже занимаемся", - сказал полпред.