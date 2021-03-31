Володин заявил, что все депутаты в срок отчитались о доходах и имуществе за 2020 год

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Все депутаты нижней палаты в срок подали сведения о своих доходах и имуществе за 2020 год, сообщил в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Все депутаты Государственной думы в соответствии с федеральным законодательством подали свои декларации. Теперь комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, займется изучением и проверкой поступивших сведений", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Он подчеркнул, что декларации будут опубликованы на официальном сайте Госдумы "не позднее чем через 14 рабочих дней".

Согласно закону, депутаты должны ежегодно в срок до 1 апреля представлять декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошедший год. Депутаты также должны предоставить аналогичные сведения о членах своей семьи - супругах и несовершеннолетних детях. Затем информация должна быть опубликована на официальном сайте Госдумы.