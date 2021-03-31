В Совбезе заявили, что нужно учитывать санкционные риски в проектах с иностранным участием

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Государство должно прогнозировать санкционные риски при реализации в России инвестпроектов с иностранным участием. Такое мнение высказал в среду заместитель секретаря Совбеза России Сергей Вахруков на заседании координационного совета при Общественной палате по национальным проектам и народосбережению, темой которого стало инвестиционное развитие регионов.

Вахруков отметил, что иностранные инвестиции "надо поддерживать", но с учетом интересов государства.

"В рамках санкционных вещей, которые в последнее время происходят, нам нужно прогнозировать, - это тоже один из важнейших элементов инвестиционной политики, - а как это все может в дальнейшем повернуться, а не заблокируют ли нам те или иные принципиально важные вещи, например, по материалам, по комплектующим, как [это было] для ряда наших крупных инвестпроектов, в частности, [среднемагистрального самолета] МС-21 и других", - сказал замсекретаря Совбеза.

По его словам, "это тоже те риски и угрозы, которые нужно иметь в виду", используя возможности по поддержке инвестпроектов.