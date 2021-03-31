Доля просрочки по потребкредитам снизилась в феврале до 15,9%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Доля просроченных более чем на 30 дней потребительских кредитов в их общем портфеле в российских банках составила в феврале 2021 года 15,9%, что на 0,3 процентных пункта (п.п.) меньше по сравнению с январем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель снижается уже три месяца подряд. При этом по сравнению с февралем прошлого года он вырос на 1,7 п.п.

"Доля просроченных потребкредитов за прошедший год выросла незначительно, а в последние 3 месяца даже снижается. Во многом это связано с реструктуризацией банками "проблемных" кредитов. Без нее уровень просрочки по потребительским кредитам мог быть значительно более высоким", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова.

В феврале самая низкая доля просроченной задолженности по потребительским кредитам среди 30 регионов - лидеров по объемам этого вида розничного кредитования бюро зафиксировало в Ханты-Мансийском АО (8,2%), Республике Татарстан (12,5%), Удмуртской Республике (13,9%). Наибольший рост просроченной задолженности по потребительским кредитам в феврале 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечена в Санкт-Петербурге (+5,6 п.п.), Москве (+4,1 п.п.), Ставропольском крае (+3,5 п.п.).