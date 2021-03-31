Трутнев: грузоперевозки по СМП должны быть дешевле, чем по Суэцкому каналу

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Перевозка грузов по Северному морскому пути (СМП) должна быть не дороже, а в перспективе дешевле, чем по Суэцкому каналу. Об этом журналистам в среду сообщил вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Я попросил Министерство по развитию Дальнего Востока, Минтранс и Росатом вместе провести экономический анализ. Мы обязаны сделать так, чтобы перевозка грузов по Северному морскому пути была не дороже, а лучше - дешевле, чем по Суэцкому каналу", - сказал Трутнев.

Он подчеркнул, что если для достижения этой цели потребуется отдельная государственная программа, "отдельная поддержка, то это надо сделать".

Вице-премьер также предложил Росатому сформировать для грузоперевозчиков расписание караванов по Северному морскому пути.

"Мы попросили Росатом подумать над расписанием, чтобы грузоотправители четко знали: в такие-то числа, такие-то месяцы формируются караваны, чтобы люди заранее могли не ходить, не просить, не заявки писать, а просто знали, что караван отправляется, и тогда бы заявлялись на уже готовый караван", - сказал журналистам Трутнев.

Он также добавил, что не видит никаких рисков для такого решения. "Если получится так, что будет назначено время проводки, но не придет ни одно судно, значит, не выйдет ледокол сопровождающий - ничего страшного. Но наличие такого расписания позволило бы людям гораздо четче планировать свою работу. Мы им сейчас (Росатому - прим. ТАСС) времени чуть-чуть дадим, но никаких возмущений или возражений со стороны Росатома я не слышал", - отметил вице-премьер.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

В 2020 году по Северному морскому пути было перевезено 32,97 млн тонн грузов. В 2024 году планируется рост объема перевозок до 60-80 млн тонн, в основном за счет развития арктических проектов по добыче СПГ.

Через Суэцкий канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок, он также является одной из наиболее загруженных водных магистралей мировых перевозок нефти танкерами. Через него проходят 8% судов, перевозящих сжиженный газ. Всего по каналу следуют 19 тыс. судов в год, или более 50 в сутки.