Титов предложил отменить визы для въезда иностранцев в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает возможным отменить визы для въезда в Россию иностранных граждан.

"Вообще я считаю, что надо отменить визы. Это старинный рудимент. И по крайней мере, сегодня уж точно европейцам надо разрешать свободно въезжать в Россию, без всяких ограничений", - сказал Титов в среду ТАСС, отвечая на вопрос, считает ли он правильным распространить на все российские регионы действие электронных виз.

В настоящее время действуют ограничения на въезд в Россию, связанные с пандемией коронавируса. Иностранные граждане, в частности, могут въехать в Россию для прохождения лечения в российских медорганизациях или чтобы позаботиться о заболевших близких родственниках.

Оформление единых электронных виз, порядок оформления которых был утвержден в ноябре 2020 года, из-за пандемии приостановлено. После снятия ограничений оформить электронную визу, предназначенную для краткосрочного пребывания, смогут граждане 52 стран.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко на рабочей встрече во вторник попросил уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей помочь в решении проблемы с выдачей электронных виз иностранцам в условиях возобновления международного турпотока. По его словам, региону необходимо заменить в аэропорту аппаратно-системный комплекс, который позволял мгновенно передавать информацию о тех или иных гражданах. Он отметил, что отсутствие аппаратного комплекса в аэропорту напрямую ведет к снижению турпотока. В том числе это касается Японии, две компании из этой страны прямо перед пандемией коронавируса открыли прямые рейсы во Владивосток.