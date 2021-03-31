"Сбер" рассматривает возможность запуска маркетплейсов за рубежом

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. "Сбер" в рамках экосистемы рассматривает возможность запуска ряда маркетплейсов за рубежом в странах присутствия банка. Об этом сообщил директор управления развития международного корпоративного бизнеса Sberbank International Николай Гущин в ходе международного круглого стола "Будущее банков. Банк или технологическая корпорация".

"Мы рассматриваем возможность запустить ряд маркетплейсов именно в странах присутствия, учитывая локальные особенности", - сообщил он.

Также, комментируя международное развитие экосистемы, Гущин добавил, что "Сбер" работает над созданием единого международного сервиса аутентификации клиентов "Сбер ID".

"Мы сейчас предварительно общаемся с регуляторами на возможность создания сквозного уникального международного "Сбер ID", который бы позволял клиентам легче идентифицироваться в экосистеме Сбербанка в странах присутствия", - заявил Гущин и добавил, что на текущий момент, помимо России, "Сбер ID" запущен также в Казахстане, но это системы локальные и не связаны между собой.

В состав зарубежной сети Группы Сбербанк входят дочерние банки, филиалы и представительства в 18 странах мира, таких как Казахстан, Белоруссия, Швейцария, Венгрия и др.

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