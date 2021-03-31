Вакцинация домашних животных от COVID-19 будет стоить около 500 рублей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Стоимость вакцинации от COVID-19 для домашних животных в России составит около 500 рублей. Об этом ТАСС сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Стоимость вакцинации для домашних животных для обычных граждан Российской Федерации - около 500 рублей", - сказала она.

При этом стоимость будет варьироваться в зависимости от количества необходимых доз вакцины. "Вакцина сорбированная, инактивированная - это убитый вирус. Вакцинация проходит в два этапа с промежутком в 21 день. Это делается для усиления иммунного ответа. Иммунный ответ мы наблюдаем уже после первой прививки", - добавила она.

По словам Мелано, две дозы могут обойтись в 588 рублей.

31 марта стало известно о том, что первая в мире вакцина против коронавируса нового типа для животных, разработанная учеными Россельхознадзора, зарегистрирована в России. В апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных.