Трутнев предложил расширить систему "квоты в обмен на инвестиции" в рыбной отрасли

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил расширить программу "квоты в обмен на инвестиции" в рыбной отрасли на изготовление рефрижераторных контейнеров для перевозки рыбы. Об этом он сообщил в среду журналистам.

"Очень много говорили о перевозке рыбы с Дальнего Востока, об отсутствии достаточного количества рефрижераторных контейнеров. Есть довольно простое предложение, мы по нему поработаем, посоветуемся с Минфином. Но если бы мы механизм "квоты в обмен на инвестиции" применили не только к строительству [морских] судов и рыбоперерабатывающих заводов, а еще для перевозки рыбы, для изготовления необходимого количества рефрижераторных контейнеров, я думаю, этот вопрос можно было бы решить очень быстро и без всяких проблем", - сказал Трутнев после совещания, посвященного вопросам регулярных судоходных контейнерных линий и каботажных перевозок по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток.

Он отметил, что представители рыбной отрасли жалуются на нехватку рефрижераторных контейнеров для перевозки улова как на железнодорожном транспорте, так и на морском.

Механизм распределения квот в обмен на инвестиции предусматривает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи (строительство флота) или переработки (строительство заводов). Половина квот на добычу краба распределяется на аукционах, их получатели должны строить краболовные суда на верфях в России.

В частности, крабодобывающие предприятия Дальнего Востока, по данным Минвостокразвития РФ, заключили договоры на строительство 15 судов на общую сумму 25,5 млрд рублей. По оценке экспертов, соблюдение принципа "где ловим, там и строим" станет важным инструментом развития как судостроения, так и краболовной отрасли на Дальнем Востоке.

В сентябре 2020 года Трутнев отмечал, что общая сумма дополнительных доходов бюджета РФ от реализации программы "квоты в обмен на инвестиции" в рыбной отрасли составила 142 млрд рублей, из которых 99,5 млрд рублей поступили от предприятий Дальнего Востока.