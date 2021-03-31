Путин заявил, что к концу года нужно восстановить рынок труда в России

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу к концу текущего года восстановить рынок труда в стране до показателей 2019 года. Необходимость этого глава государства обозначил в среду на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021-2023 годы.

"Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года , - указал Путин. - Мы с правительством постоянно это обсуждаем. Решение этой задачи зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений, от инвестиций".

Он напомнил, что несколько недель назад проводил встречу с представителями отечественного бизнеса. "Особо отмечу, что у коллег есть и готовность, и желание, и серьезный ресурс для инвестиций в новые проекты", - подчеркнул президент. Путин добавил, что государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году на фоне пандемии. "А именно - возместит часть расходов на выплату зарплат таким работникам, - обозначил он меры поддержки. - На каждого в течение полугода перечислят работодателю три минимальных размера оплаты труда".

При этом, как заметил глава государства, для создания новых рабочих мест "надо использовать все имеющиеся инструменты, включая механизмы дистанционной, удаленной занятости, которые позволяют гражданам независимо от их возраста, места жительства, ограничений по здоровью зарабатывать и получать достойный доход". "Их трудовые права также должны быть надежно защищены. В целом решения уже все приняты, нужно их исполнять и, естественно, контролировать их исполнение", - заключил президент.

Путин считает общественно значимым документом подписанное на встрече соглашение между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством. "Он (документ) напрямую затрагивает интересы более 70 млн граждан страны, которые работают в разных секторах экономики и социальной сферы, и, чтобы в полной мере защитить, гарантировать трудовые права людей, мы с вами должны и дальше действовать как настоящие партнеры", - подчеркнул глава государства. Он также особо отметил "содержательную помощь, которую в условиях эпидемии оказывала правительству российская трехсторонняя комиссия". "Имею в виду участие в формировании антикризисных мер по поддержке граждан, малых предприятий, наиболее пострадавших отраслей экономики в целом", - пояснил президент.

По его словам, и руководители профсоюзов, и представители бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей много сделали для сохранения трудовых коллективов, оказания помощи гражданам и медицинским работникам. "Всем вам за это действительно огромное спасибо. Вы на деле, в экстраординарной ситуации доказали свою приверженность ценностям социального партнерства", - отметил Путин. "Уверен, такое взаимопонимание послужит прочной основой для решения совместных задач в интересах граждан страны", - заключил он.

Повышение зарплат

Власти рассчитывают, что бизнес направит на повышение зарплат средства, освободившиеся благодаря налоговым льготам, продолжил Путин.

"Мы вдвое снизили фискальную нагрузку на фонд оплаты труда для средних и малых компаний, это решение носит долгосрочный характер, отказываться от него мы не собираемся", - указал глава государства. При этом он подчеркнул, что власти рассчитывают "на встречные шаги со стороны бизнеса". "Александр Николаевич, рассчитываем на встречные шаги со стороны бизнеса, на то, что освободившиеся ресурсы будут направлены в том числе на повышение зарплат работников", - обратился Путин к руководителю Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину.

Повышение квалификации

Путин также заявил о необходимости активизировать работу по программам переподготовки кадров.

"Нужно наращивать совместную работу отечественных компаний и профсоюзов, движения WorldSkills, чтобы программы переподготовки кадров стали доступными для граждан, помогали получать им дополнительные навыки или новую специальность. Чтобы каждый человек мог использовать преимущества технологического прогресса для расширения своих профессиональных, карьерных перспектив", - сказал глава государства.

"Со своей стороны в текущем году, конечно, окажем содействие в повышении квалификации тем, кто находится в наиболее уязвимом положении на рынке труда", - пообещал Путин. "Это мамы с маленькими ребятишками, граждане предпенсионного возраста, люди с ограниченными возможностями по здоровью", - перечислил президент.