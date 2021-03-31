СФ одобрил закон о возможности смягчения штрафов, предусмотренных законами регионов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, позволяющий по аналогии с федеральным законодательством назначать юридическим лицам административные штрафы ниже низшего предела в исключительных случаях за нарушения, ответственность по которым предусмотрена региональными законами.

Как отметил член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, закон разработан в целях приведения положений Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) в соответствие с правовой позицией Конституционного суда РФ. "Конституционный суд обратил внимание, что при исполнении норм административного права на федеральном уровне применяется возможность наложения административного штрафа в размере ниже минимального уровня. Однако точно такой же подход не осуществляется в отношении законодательства об административных правонарушениях, предусмотренных региональными законами", - сказал сенатор.

Закон вводит возможность назначения юридическому лицу административного наказания в размере менее минимального размера административного наказания, установленного в соответствующей статье закона субъекта РФ об административных правонарушениях.

Одновременно внесены изменения, предусматривающие правило назначения административного наказания ниже низшего предела для граждан и должностных лиц. При этом минимальный размер штрафа, при котором может применяться это правило, снижается для граждан с нынешних 10 тыс. рублей до 4 тыс. рублей, а предел для должностных лиц - с 50 тыс. до 40 тыс. рублей.