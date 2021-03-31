{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МРОТ в России в 2022 году может вырасти на 4,7%

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), по предварительным расчетам, вырастет на 4,7% в 2022 году и на 5,8% в 2023 году. Это будет зависеть от ситуации в экономике, сообщила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы предусмотрели сейчас в бюджете на 2022-2023 годы увеличение минимального размера оплаты труда на, соответственно, 4,7% и 5,8%. Это пока предварительные цифры. Безусловно, они зависят от того, как будет складываться ситуация в экономике", - сказала она на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 гг.

Путин сравнил "дикий капитализм" без заботы о людях с выстрелом в собственную ногу
Президент раскритиковал бизнесменов, которые в погоне за прибылью забывают о необходимости заботиться о работниках
Читать полностью