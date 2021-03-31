МРОТ в России в 2022 году может вырасти на 4,7%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), по предварительным расчетам, вырастет на 4,7% в 2022 году и на 5,8% в 2023 году. Это будет зависеть от ситуации в экономике, сообщила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы предусмотрели сейчас в бюджете на 2022-2023 годы увеличение минимального размера оплаты труда на, соответственно, 4,7% и 5,8%. Это пока предварительные цифры. Безусловно, они зависят от того, как будет складываться ситуация в экономике", - сказала она на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 гг.