Уже несколько месяцев мир переживает один из самых нетипичных логистических кризисов — глобальную нехватку морских контейнеров. Из-за этого поставщики не успевают во время отправлять свои товары и вынуждены сильно переплачивать за транспортные расходы. Все это уже приводит к дефициту отдельных продуктов или их подорожанию.

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На прошлой неделе агентство Bloomberg предупредило о назревающем в мире дефиците туалетной бумаги. Всему виной задержка поставок древесины, из которой производят бумажные изделия. Сырье не приходит из-за глобальной нехватки грузовых контейнеров и судов для их транспортировки. С этой проблемой уже сталкиваются и в Европе, и в Америке, но хуже всего дела обстоят в Азии, откуда сегодня экспортируется основная часть всех мировых товаров. "В мире насчитывается около 180 млн контейнеров, но все они находятся не в том месте", — рассказывал CNBC главный исполнительный директор логистической компании Redwood Logistics Марк Йегер. Куда подевались контейнеры Коронавирус стал серьезным вызовом не только для мировой системы здравоохранения, но и для глобальной экономики. Из-за карантина и закрытых границ темпы торговли и производства начали замедляться по всему миру. Это не могло не сказаться на объемах импорта и экспорта, в том числе и на количестве морских перевозок. Первым от пандемии пострадал Азиатский регион, но он же раньше всех и начал снимать ограничения. Когда Китай уже восстанавливал экономику, многие страны Запада все еще переживали локдаун. Как следствие, экспорт товаров из Азии в Европу и Северную Америку оказался куда интенсивнее, чем в обратном направлении. Нехватка персонала, долгое таможенное оформление и новые требования к поставщикам привели к тому, что контейнеры начали скапливаться в западных портах и складах. И без того существующая асимметрия привела к серьезному дисбалансу. Особенно остро дефицит контейнеров стал ощущаться в конце 2020 года, перед новогодними праздниками, когда покупательская активность традиционно увеличивается по всему миру.

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"В настоящее время в Северной Америке наблюдается огромный 40-процентный дисбаланс. Это означает, что из десяти прибывших контейнеров только четыре вернулись обратно, а шесть так и остались в портах прибытия", — пишет в своей колонке для китайского канала CGTN бывший премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев. По его мнению, глобальный контейнерный кризис возник сразу по нескольким причинам. "Во-первых, из-за уменьшения количества доступных контейнеров; во-вторых, из-за повышенной загрузки морских портов, где не хватает рабочей силы; в-третьих, из-за сокращения количества выходящих в море судов, и в-четвертых, из-за значительного изменения в покупательских настроениях потребителей", — отмечает Оторбаев. Ситуацию усугубило и то, что из-за сокращения международных авиарейсов некоторые дорогостоящие товары, которые обычно доставлялись по воздуху, также начали отправлять по морю. К тому же производство новых контейнеров в значительной степени сократилось в первой половине 2020 года, так как большая часть мира находилась на карантине. На рынке производителей контейнеров доминируют китайские компании, которые сейчас авткинво наращивают темпы производства. Однако, зная о дефиците своей продукции, они подняли цены почти в два раза. Так, за новый стандартный грузовой контейнер производители просят $2,5 тыс. по сравнению с $1,6 тыс. в 2020 году. В прошлом году Китай уже объявил, что увеличит производство контейнеров. Как сообщали СМИ КНР, к этому производителей призвала Китайская ассоциация контейнерной промышленности (CCIA). Рост цен на товары и перевозки Контейнерный кризис так или иначе затронул все компании, которые связаны с грузоперевозками. При этом аналитики отмечают, что хуже всего пришлось розничным торговым площадкам и онлайн-магазинам. Люди, запертые на карантин, стали больше времени проводить за онлайн-шоппингом. К примеру, в минувшем году жители США побили рекорд по онлайн-покупкам в "Черную пятницу". Рекордные продажи отмечались и в "Киберпонедельник". Основную часть своих товаров онлайн-магазины традиционно закупают в Китае.

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