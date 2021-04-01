Дефицит туалетной бумаги и продуктов питания. Чем миру грозит контейнерный кризис

Уже несколько месяцев мир переживает один из самых нетипичных логистических кризисов — глобальную нехватку морских контейнеров. Из-за этого поставщики не успевают во время отправлять свои товары и вынуждены сильно переплачивать за транспортные расходы. Все это уже приводит к дефициту отдельных продуктов или их подорожанию.
На прошлой неделе агентство Bloomberg предупредило о назревающем в мире дефиците туалетной бумаги. Всему виной задержка поставок древесины, из которой производят бумажные изделия. Сырье не приходит из-за глобальной нехватки грузовых контейнеров и судов для их транспортировки. С этой проблемой уже сталкиваются и в Европе, и в Америке, но хуже всего дела обстоят в Азии, откуда сегодня экспортируется основная часть всех мировых товаров.
"В мире насчитывается около 180 млн контейнеров, но все они находятся не в том месте", — рассказывал CNBC главный исполнительный директор логистической компании Redwood Logistics Марк Йегер.
Куда подевались контейнеры
Коронавирус стал серьезным вызовом не только для мировой системы здравоохранения, но и для глобальной экономики. Из-за карантина и закрытых границ темпы торговли и производства начали замедляться по всему миру. Это не могло не сказаться на объемах импорта и экспорта, в том числе и на количестве морских перевозок.
Первым от пандемии пострадал Азиатский регион, но он же раньше всех и начал снимать ограничения. Когда Китай уже восстанавливал экономику, многие страны Запада все еще переживали локдаун. Как следствие, экспорт товаров из Азии в Европу и Северную Америку оказался куда интенсивнее, чем в обратном направлении. Нехватка персонала, долгое таможенное оформление и новые требования к поставщикам привели к тому, что контейнеры начали скапливаться в западных портах и складах. И без того существующая асимметрия привела к серьезному дисбалансу. Особенно остро дефицит контейнеров стал ощущаться в конце 2020 года, перед новогодними праздниками, когда покупательская активность традиционно увеличивается по всему миру.
"В настоящее время в Северной Америке наблюдается огромный 40-процентный дисбаланс. Это означает, что из десяти прибывших контейнеров только четыре вернулись обратно, а шесть так и остались в портах прибытия", — пишет в своей колонке для китайского канала CGTN бывший премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев.
По его мнению, глобальный контейнерный кризис возник сразу по нескольким причинам.
"Во-первых, из-за уменьшения количества доступных контейнеров; во-вторых, из-за повышенной загрузки морских портов, где не хватает рабочей силы; в-третьих, из-за сокращения количества выходящих в море судов, и в-четвертых, из-за значительного изменения в покупательских настроениях потребителей", — отмечает Оторбаев.
Ситуацию усугубило и то, что из-за сокращения международных авиарейсов некоторые дорогостоящие товары, которые обычно доставлялись по воздуху, также начали отправлять по морю. К тому же производство новых контейнеров в значительной степени сократилось в первой половине 2020 года, так как большая часть мира находилась на карантине.
На рынке производителей контейнеров доминируют китайские компании, которые сейчас авткинво наращивают темпы производства. Однако, зная о дефиците своей продукции, они подняли цены почти в два раза. Так, за новый стандартный грузовой контейнер производители просят $2,5 тыс. по сравнению с $1,6 тыс. в 2020 году. В прошлом году Китай уже объявил, что увеличит производство контейнеров. Как сообщали СМИ КНР, к этому производителей призвала Китайская ассоциация контейнерной промышленности (CCIA).
Рост цен на товары и перевозки
Контейнерный кризис так или иначе затронул все компании, которые связаны с грузоперевозками. При этом аналитики отмечают, что хуже всего пришлось розничным торговым площадкам и онлайн-магазинам. Люди, запертые на карантин, стали больше времени проводить за онлайн-шоппингом. К примеру, в минувшем году жители США побили рекорд по онлайн-покупкам в "Черную пятницу". Рекордные продажи отмечались и в "Киберпонедельник". Основную часть своих товаров онлайн-магазины традиционно закупают в Китае.
Владельцы компаний до сих пор вынуждены неделями ждать появления контейнеров или платить за повышенные тарифы. По данным CNBC, к концу 2020 года цена фрахтовых ставок по маршруту Азия — Северная Европа увеличилась на 264% по сравнению с предыдущим годом. Для маршрутов Азия — Западное побережье США ставки поднялись на 145% за год. Участники рынка заявляют, что в феврале 2021 года стоимость перевозки выросла примерно с $1,5 тыс. до $6–9 тыс. за контейнер.
Как отмечает консультант по судоходству Alphaliner, перевозчики получают $0,66 за одну морскую милю c каждого 40-футового контейнера, доставленного от Шанхая до Лос-Анджелеса, но в обратном направлении эта цена составляет менее чем $0,10. Торговые маршруты из Азии в США стали настолько прибыльными, что перевозчики часто уходят из западных портов без грузов.
При этом западным компаниям также сложно отправлять свою продукцию в азиатские страны. Из-за долгой разгрузки контейнеров в портах им приходится дольше ждать своей очереди на оформление и отправку товаров.
Кризис уже привел к сокращению продуктов
Из-за увеличения транспортных расходов растет и цена на саму отправляемую продукцию. Поставщики вынуждены либо переплачивать, либо задерживать поставки на недели.
Причем проблема в меньшей степени коснулась дорогостоящих товаров, таких как электроника и компьютерное оборудование. Хуже всего пришлось текстильной промышленности, для которой рост транспортных расходов имел более серьезные последствия. Экспортеры считают, что повышение ставок привело к закрытию многих текстильных фабрик, работающих с небольшой наценкой.
Сбои поставок наблюдаются и на рынке сельскохозяйственной продукции.
"Люди не могут получить некоторые необходимые товары, — приводит Bloomberg слова Стива Кранига, директора по логистике IM-EX Global Inc. — Один из наших клиентов еженедельно отправляет от восьми до десяти контейнеров с рисом из Таиланда в Лос-Анджелес. Но сейчас у него получается отправить только два-три контейнера в неделю".
Контейнерный кризис уже привел к замедлению поставок сахара, бобовых, кофе, сыров и других продуктов питания.
"Мы столкнемся не только с нехваткой еды, но и всего остального. Не удивлюсь, если фрахтовые ставки некоторых грузовладельцев на 2021–2022 год удвоятся по сравнению с предыдущими годами", — отметил Краниг.
Когда закончится кризис
Согласно исследованию аналитиков CIMB Thai Bank, контейнерный кризис может разрешиться уже во второй половине 2021 года. Эксперты ожидают, что с повышением темпов вакцинации Европа и Америка будут наращивать экспортные поставки в азиатский регион, выправляя тем самым существующий контейнерный дисбаланс.
По мнению Саймона Хини — эксперта компании Drewry, которая занимается исследованием рынка морских перевозок, — контейнерный кризис может продлиться и дольше. Как рассказал Хини телеканалу Al Jazeera, проблема может разрешиться только к концу 2021 года.
"Позже или раньше эта ситуация разрешится, в этом нет сомнений, но, скорее всего, почти весь 2021 год она будет оказывать на мир определенное влияние", — резюмировал эксперт.
Дмитрий Беляев