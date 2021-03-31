Бизнес-омбудсмен Москвы считает, что приемная в Clubhouse популяризирует поддержку

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве, которая с начала марта действует в Сlubhouse, помогает популяризировать лучшие столичные практики поддержки бизнеса, в том числе в регионах России. Об этом сообщила в среду ТАСС бизнес-омбудсмен города Татьяна Минеева.

"Мы взяли на себя роль популяризации положительных кейсов поддержки Москвы на всю территорию страны. И те, кто приходит в нашу приемную, например, региональные бизнес-омбудсмены, потом идут с обратной связью в свои регионы. То есть получаются такие межрегиональные охваты", - сказала она.

При этом Минеева признала, что к концу марта "активность в нашумевшей соцсети имеет спад". "Потому что многим участникам и спикерам нашей общественной приемной не хватает не просто живого общения - хотя бы возможности посмотреть в глаза. Также иногда возникают случаи, когда мы приглашаем каких-то экспертов, а зрители не верят, потому не могут их увидеть. В то же время есть масса примеров положительного взаимодействия. В целом неоднозначная история, но мы все равно продолжаем эту работу - раз в неделю наши общественные уполномоченные ведут прием в Сlubhouse", - отметила бизнес-омбудсмен столицы.

Минеева напомнила, что пилотный онлайн-прием совместно с агентством ТАСС прошел 2 марта, темой обсуждения стали инициативы уполномоченного для доклада мэру Москвы, собранные на основе предложений московского бизнеса. Она предложила сохранить такой совместный с агентством формат и в апреле провести еще одно обсуждение, которое будет касаться, например, работы летних веранд и кальянных заведений. Детали мероприятия планируется обсудить позднее.

Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.