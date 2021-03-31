В РСПП выразили надежду на скорый переход на электронный кадровый документооборот

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский бизнес заинтересован в переводе кадрового документооборота в электронную форму. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством РФ на 2021-2023 годы.

"Мы заинтересованы в скорейшем внесении в Трудовой кодекс поправок, которые предоставляют право работодателю вести кадровое делопроизводство в электронном виде. Нам очень важно, чтобы эти поправки обеспечили право работодателя и формировали их компетенцию по переводу на электронный кадровый документооборот", - отметил он.

Также Шохин отметил, что важно не потерять страховую направленность страховых фондов при их объединении.

"Безусловно, есть и такие вопросы, которые вытекают из новой фронтальной стратегии, проект которой мы обсуждаем вместе с социальными партнерами. В частности, речь идет о возможном объединении социальных фондов. И здесь очень важно не потерять страховую направленность этих фондов, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования", - сказал глава РСПП, добавив, что важно, чтобы курс правительства на развитие страховых принципов сохранялся.

Шохин также отметил, что для восстановления рынка труда необходимы меры по стимулированию работодателей.

"Нужен широкий круг мер по стимулированию работодателей. В частности, мы ставили неоднократно вопрос о том, чтобы развивать гибкие формы занятости, гибкое трудовое законодательство, в частности расширять сферу применения срочных трудовых договоров", - сообщил глава РСПП.