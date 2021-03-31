"Яндекс" заявил, что часть вендоров не будет устанавливать неудаляемые приложения компании

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. "Яндекс" заявил, что Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu и Prestigio не будут устанавливать неудаляемые приложения компании, сообщил управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян в Facebook.

"Связались со всеми вендорами. Уже ответили и подтвердили, что не будут ставить приложения неудаляемыми: Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu, Prestigio. Партнерам - спасибо за оперативность", - написал он.

Ранее Худавердян опубликовал запись, в которой призвал производителей техники не устанавливать неудаляемые приложения компании. Он подчеркнул, что "Яндекс" никогда не просит никого из партнеров - будь то производители телефонов, или планшетов, или телевизоров - делать приложения неудаляемыми. "Мы против этого, потому что так делать плохо для пользователей. Мы не подписывали соглашений про это с производителями телефонов и чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается - да, так делать нельзя", - отметил Худавердян.