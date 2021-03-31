Кабмин изучает возможность увеличения норматива продажи бензина на бирже до 15%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство России в настоящий момент вернулось к рассмотрению возможности увеличить норматив минимальной продажи бензина на бирже до 15% от всего объема производства каждой из нефтеперерабатывающих компаний. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Такие предложения есть. Мы их рассматриваем", - сказал он.

Новак заметил, что правительство продолжает работу по стабилизации рынка топлива, идет и работа с компаниями. "Мы в постоянном режиме мониторим ситуацию вместе с Минэнерго, ФАС и работаем с компаниями", - добавил он.

Источники ТАСС ранее рассказывали, что предложение о росте норматива в настоящий момент снова рассматривается в кабмине. До этого с таким предложением к Новаку обращался глава "Российского топливного союза" Евгений Аркуша, однако норматив в результате подняли не так высоко - с 10% до 11%. Такое решение было принято, чтобы способствовать стабилизации рынка и наполнить его предложением.

Один из источников ТАСС считает, что к рассмотрению увеличения норматива вернулись в качестве запасного варианта, который можно было бы применить в случае ухудшения ситуации на рынке топлива.

Все источники отмечали, что в ближайшее время не стоит ждать повышения норматива, так как для этого пока нет рыночных оснований.