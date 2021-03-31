В Белоруссии продлили госрегулирование цен на социально значимые товары

МИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Государственное регулирование цен на социально значимые товары в Белоруссии продлено до 29 июня. Об этом сообщает в среду пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики.

"Постановлением МАРТ от 26 марта 2021 года № 19 продлено государственное регулирование цен на данные социально значимые товары с 1 апреля по 29 июня текущего года включительно", - отметили в пресс-службе ведомства.

В МАРТ заявили, что в условиях негативного влияния пандемии на рост мировых цен на продовольствие сохраняются риски повышения стоимости основных социально значимых товаров. "Продление ценового регулирования направлено прежде всего на предупреждение завышения цен на жизненно важные продукты питания при их установлении и обеспечение доступности их для населения", - отметили в министерстве.

Ранее МАРТ ввел ценовое регулирование на 18 групп социально значимых товаров с 1 января по 31 марта текущего года включительно. В их перечень, в частности, входят молочная и мясная продукция, крупы, сахар, рыба, овощи и фрукты, макаронные изделия, детское питание.