Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после планового отключения от сети

МИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Первый энергоблок Белорусской АЭС возобновил работу после планового отключения от сети, сообщает в среду пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

25 марта первый энергоблок БелАЭС был отключен в рамках проведения испытаний и регламентных работ. "После выполнения регламентных работ 31 марта в 14:42 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение мощности реакторной установки до номинальной", - говорится в сообщении.

В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации на первом энергоблоке будут продолжены регламентные работы и испытания. "Началась подготовка к проведению комплексного опробования оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки. Ожидается, что к этим работам специалисты приступят в середине апреля", - уточняет пресс-служба.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС подключен к объединенной энергосистеме страны, в декабре Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска.

С 22 декабря начался этап программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, это финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу. Приемка первого энергоблока Белорусской АЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году. Также отмечалось, что готовность второго энергоблока - 78%.