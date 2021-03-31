В Москве открыта общественная приемная для бизнеса по вопросам торговли

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Общественная приемная при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве по вопросам торговли открыта в среду в Западном административном округе столицы. Это первая отраслевая приемная для бизнеса, специализирующаяся именно на розничной торговле.

"Оборот розничной торговли в 2019 году составил в Москве 5,1 трлн рублей, ежегодно он увеличивается в среднем на 7%. В период ограничительных мер в 2020 году розница в первых рядах показала свои возможности к адаптации: снижение посещаемости торговых центров на 30% компенсировалось ростом мелкооптовой торговли, в том числе взрывным ростом онлайн-торговли. После периода временных ограничений розничная торговля Москвы показывала высокие восстановительные темпы и превысила показатели 2019 года. Однако нерешенными остается ряд системных проблем", - сказала на открытии приемной бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева.

Среди таких проблем она назвала вопросы правового регулирования розничной торговли, в том числе онлайн-торговли, ограниченное количество инструментов для разрешения корпоративных споров, необходимость в повышении юридической грамотности предпринимателей, риски для предпринимателей, которые несет присутствие в общем обороте розничной торговли контрафакта (около 6%, по данным столичного бизнес-омбудсмена).

В новой приемной, по словам Минеевой, предприниматели смогут получить бесплатную экспертную поддержку и консультации в случаях нарушений их прав и законных интересов. "Сегодня необходимо создание системной поддержки для защиты и восстановления московского бизнеса, для его развития. Открытие новой приемной - это еще одно звено коммуникации между бизнесом и властью", - добавила она.

Руководителем приемной стал владелец федеральной сети супермаркетов "Цветочный ряд" Иван Утенков. Он отметил, что, помимо предпринимательской деятельности, активно ведет медийную жизнь. "У меня свыше 1 млн подписчиков, мои опросы, в которых обычно участвуют свыше 200 тыс. человек, это тоже некая статистика", - сказал он, пообещав реагировать на запросы предпринимателей.

Приемная расположена по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, 26с1, офис 602в.