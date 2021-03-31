Нижегородская область привлекла более 27 млрд рублей на поддержку промышленности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 марта. /ТАСС/. Нижегородская область в 2020 году привлекла свыше 27 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку промышленности в период пандемии, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.

"Нижегородская область привлекла в 2020 году более 27 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку промышленности", - приводит пресс-служба слова губернатора Глеба Никитина, сказанные им на совещании, посвященном итогам работы промышленных предприятий в 2020 году и задачам на 2021 год.

Никитин отметил, что в целом для поддержки промышленных предприятий использовались средства как федерального, так и областного бюджетов. Около 2,4 млрд рублей промышленники получили в виде льготных займов Фонда развития промышленности, 27,3 млрд было направлено нижегородским предприятиям по разным программам поддержки Минпромторга РФ.

"Это средства на возмещение части затрат по кредитам и лизинговым договорам, а также субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, высокопроизводительные вычисления, содержание рабочих мест и поддержку народных художественных промыслов", - цитирует пресс-служба Никитина.

Как отметил глава регионального Минпромторга Максим Черкасов, по итогам года рост физических объемов производства зафиксировали в девяти отраслях, в том числе в деревообработке, производстве резины и пластмасс, в производстве машин и оборудования, в сфере выпуска прочих готовых изделий.

По данным сайта Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, промкомплекс региона является основной отраслью экономики, дающей треть объема валового регионального продукта, треть платежей в бюджет, и включает более 600 крупных и средних предприятий. На промышленных предприятиях занята четверть все работающих области.