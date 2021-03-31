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Блокировка Суэцкого канала

Глава управления Суэцкого канала заявил о круглосуточной навигации

В среду, 31 марта, 81 судно прошло по Суэцкому каналу в обоих направлениях, общий тоннаж перевезенных грузов составил 3,1 млн тонн, рассказал глава управления канала

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Судоходство по Суэцкому каналу проходит в обычном режиме и ведется круглосуточно. Об этом в среду сообщил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

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"Судоходство по каналу проходит на регулярной основе, навигация продолжается круглосуточно", - отметил он в специальном сообщении, опубликованном на официальной странице управления в сети Facebook.

По данным Рабиа, "в среду 81 судно прошло по Суэцкому каналу в обоих направлениях, общий тоннаж перевезенных грузов составил 3,1 млн тонн". Он уточнил, что с северного направления проследовал 41 корабль, а в сторону Средиземного моря - 39 судов.

Как указал телеканал Al Jazeera, с момента восстановления навигации по Суэцкому каналу, прекращенной из-за инцидента с севшим на мель сухогрузом, по Суэцкому каналу уже прошли 163 корабля. Еще 292 судна ожидают своей очереди у северного и южного входов в канал.

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