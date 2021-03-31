"Транснефть" может сохранить объем прокачки нефти на уровне прошлого года

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Объем транспортировки нефти по системе "Транснефти" в 2021 году может сохраниться на уровне 2020 года, сообщил топ-менеджер "Транснефти" в рамках телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.

"439 млн тонн план на 2021 год. Полагаю, что это [объем прокачки] выровняется, и снижения [объема прокачки в сравнении] с 2020 годом не будет, но и увеличения мы тоже не ждем", - сказал он.

В 2020 года "Транснефть" прокачала 442,2 млн тонн нефти.

Топ-менеджер компании также сообщил, что "Транснефть" рассчитывает на восстановление объемов прокачки нефти на экспорт после смягчении параметров сделки ОПЕК+, в том числе отмечает положительное влияние этого фактора на грузооборот в порту Новороссийска, где объемы отгрузки нефти снизили наибольшими темпами в сравнении с другими портами РФ.

"В большей степени это [снижение грузооборота] касалось южного направления. В Козьмино, Приморске и [нефтепроводе] "Дружба" снижение не такое сильное по нефти, как в направлении юга. Мы считаем, что при ожидаемом смягчении параметров сделки ОПЕК+ у нас грузооборот в порту [Новороссийска] восстановится", - сказал он.

По словам топ-менеджера, свободные экспортные мощности есть в настоящее время не только в южном направлении. "Также может быть увеличен экспорт и по "Дружбе", и даже на Приморск, но конкретные цифры я вам сказать не смогу, потому что они носят конфиденциальный характер", - отметил он.

Параметры сделки ОПЕК+

"Транснефть" рассчитывает на восстановление объемов прокачки нефти на экспорт после смягчении параметров сделки ОПЕК+, в том числе отмечает положительное влияние этого фактора на грузооборот в порту Новороссийска, где объемы отгрузки нефти снизили наибольшими темпами в сравнении с другими портами РФ.

"В большей степени это (снижение грузооборота - прим. ТАСС) касалось южного направления. В Козьмино, Приморске и (нефтепроводе - прим. ТАСС) "Дружба" снижение не такое сильное по нефти, как в направлении юга. Мы считаем, что при ожидаемом смягчении параметров сделки ОПЕК+ у нас грузооборот в порту (Новороссийска - прим. ТАСС) восстановится", - сказал представитель компании.