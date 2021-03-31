"Транснефть" планирует направить на дивиденды 50% от чистой прибыли

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. "Транснефть" планирует направить 50% от чистой прибыли по МСФО на выплату дивидендов за 2020 год. Об этом в ходе телефонной конференции с инвесторами сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.

"Как вы знаете, у нас правительство определилось с подходами к дивидендной политике компании - это 50% чистой прибыли по МСФО. Соответственно, дивиденды за 2019 год, выплаченные в 2020 году, распределялись примерно по такому принципу. И дивиденды в 2021 году за 2020 год также будут выплачиваться по такому же принципу", - отметил он.

Дивиденды могут быть выплачены в размере 9,25 тыс. рублей на акцию, что на 20,3% ниже дивидендных выплат за 2019 год. "9 250 [рублей]", - сказал Гришанин, отвечая на соответствующий вопрос.

Дивиденды за 2019 год составили 11,6 тыс. рублей на акцию. Согласно отчету компании по МСФО, чистая прибыль "Транснефти" в 2020 году составила 133 млрд рублей, что на 26% меньше, чем годом ранее.

Капитальные затраты группы в 2021 году могут составить порядка 208 млрд рублей. "По группе "Транснефть" - это 208 (млрд рублей)", - сказал Гришанин.

Первый вице-президент компании также добавил, что дополнительные капзатраты будут связаны с реализацией стратегии развития НМТП. Таким образом, суммарный показатель составит порядка 232 млрд рублей.

При этом, по словам Гришанина, капитальные затраты в 2022 году могут возрасти до 240 млрд рублей, а в 2023 году - до 250 млрд рублей.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,1% уставного капитала "Транснефти", или 100% голосующих акций. На выплату дивидендов за 2019 год "Транснефть" направила 84,18 млрд рублей, или 11,6 тыс. рублей на акцию.